Синоптики предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Фото: гроза (pixabay)

Ожидается гроза в большинстве регионов Украины

В понедельник, 10 августа, погода в Украине ухудшится. Ожидаются грозы в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, гроза ожидается в Киеве.

"По данным УкрГидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области (I уровень опасности). Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, на следующей неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозировали жару до +33 градусов и грозовые дожди в западных областях.