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Жара до +33 и дожди на западе: погода в Украине на сегодня

Украина, Воскресенье 09 августа 2020 10:05
Жара до +33 и дожди на западе: погода в Украине на сегодня
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В 5 западных областях будут дожди

Погода в Украине в субботу, 9 августа, будет жаркой, но с дождями на западе. В стране ожидается до +33 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе погода будет с дождями в дневное время во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Ожидается от +25 до +30 тепла, а ночью от +14 до +17 градусов.

В центре и на севере страны температура воздуха ожидается от +26 до +28 тепла, а ночью опустится до +14 +18 градусов.

В юго-восточных областях днем ожидается от +26 до +33 тепла, а ночью от +14 до +21 градуса.

Скорость ветра по стране составит от 5 до 10 метров за секунду.

Жара до +33 и дожди на западе: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 9 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области будет солнечно. Температура воздуха днем достигнет +29 тепла, а ночью опуститься до +16 градусов. Дождей не будет.

Жара до +33 и дожди на западе: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 9 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в выходные погода в Украине будет жаркой, но в западных областях пройдут грозовые дожди.

Как писало РБК-Украина, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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