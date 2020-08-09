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Синоптики попередили про погіршення погоди в понеділок

Україна, Неділя 09 серпня 2020 14:56
Синоптики попередили про погіршення погоди в понеділок
Фото: гроза (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Очікується гроза в більшості регіонів України

У понеділок, 10 серпня, погода в Україні погіршиться. Очікуються грози в більшості регіонів країни.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, очікується гроза в Києві.

"За даними Укргідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (I рівень небезпеки). Також 10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, на наступному тижні територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозували спеку до +33 градусів і грозові дощі у західних областях.

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