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Синоптики попередили про погіршення погоди у найближчу годину

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 09:15
Синоптики попередили про погіршення погоди у найближчу годину
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Синоптики прогнозують сильний туман

Погода в Україні 19 листопада різко погіршиться у найближчу годину, в першій половині дня сильний туман. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, у найближчу годину та в першій половині дня туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. У всіх областях похолодає, а в деяких вночі очікуються заморозки. Зокрема заморозки передають у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Також синоптик Наталка Діденко попереджала, що в Україну йде різке похолодання. Вона вчора повідомила, що найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла. Сьогодні вдень +3+10 градусів. Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одеська область) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів.

Зазначимо, в найближчі три доби опади не очікуються, лише вночі 20 листопада у північних та Вінницькій областях, а також 21 листопада на заході місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря завтра і післязавтра в західних областях, в Одеській області та в Криму вночі від +2 до +8, вдень від +8 до +15.

В Україні сьогодні похолодало В Україну йде різке похолодання
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