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Синоптики предупредили о тумане в Украине

Новости » Общество     31.10.2019 - 13:53
Синоптики предупредили о тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман ожидается завтра, 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в некоторые области вернется туман, ожидается ухудшение видимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, завтра ночью и утром в западных областях Украины ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 31 октября в Киеве выпал небольшой снег. Утром мелкий снег шел в разных районах Киева. Сейчас небольшой снег идет на Подоле.

Также РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра, 1 ноября, из-за антициклона в Украине возможно похолодание до -8 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от +2 до +8. Осадков не прогнозируется.

Кроме того, Диденко рассказала о погоде на выходных. По ее данным, на выходных температура воздуха начнет расти, однако возможны дожди. Температура воздуха повысится до +14 градусов. В Киеве также ожидается небольшое потепление и осадки.

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