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В Украине на выходных ожидаются дожди

Новости » Общество     31.10.2019 - 11:09
В Украине на выходных ожидаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха повысится до +14

Погода в Украине на выходных улучшится, ожидается потепление до +14 градусов, однако возможны осадки. Об этом на странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, в субботу температура воздуха в Украине начнет повышаться, а уже в воскресенье термометры покажут от +8 до +14 градусов. Также в воскресенье ожидаются дожди и усиление ветра.

В Киеве на выходных также прогнозируется потепление и осадки. В субботу температура воздуха в столице поднимется до +8 градусов, а уже в воскресенье столбики термометров достигнут +12 градусов. На следующей неделе в Киеве возможно потепление до +16.

Завтра через антициклон в Украине похолодает до -8

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что из-за антициклона Ольденбургия завтра, 1 ноября, погода в Украине ухудшится. Прогнозируется ночное похолодание до -8 градусов. Днем термометры покажут от +3 до +8. В Киеве похолодает, днем до +6.

Кроме того, сноптики Гидрометцентра предупредили, что 31 октября в Киеве возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что темперура воздуха сегодня будет колебаться в пределах +1...+4 градусов, ожидается слабый ветер.

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