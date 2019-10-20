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Синоптики предупредили о тумане в Киевской области

Новости » Общество    20.10.2019 - 08:58
Синоптики предупредили о тумане в Киевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение видимости ожидается в ближайший час

В воскресенье, 20 октября, на территории Киевской области ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в ближайший час с удержанием в течение первой половины дня в Киевской области ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров, объявлен первый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гидрометцентре дали прогноз погоды на выходные. Прогнозировалось, что сегодня, 20 октября, погода в Украине будет облачной, но сухой. Температура воздуха днем местами достигнет +22...+24 градусов. В Киеве днем ожидается до +20...+22 градусов.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко также дала прогноз погоды на выходные. Диденко сообщала, что температура воздуха ночью будет в пределах +6...+12 градусов. Днем ожидается от +17 до +24 градусов. Ветер южный 3-8 м/с или штиль.

По прогнозу Диденко, ощутимое похолодание в Украине ожидается с 23 октября. Температура воздуха опустится до +15...+19 градусов.

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