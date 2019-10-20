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Синоптики попередили про туман у Київській області

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 08:58
Синоптики попередили про туман у Київській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення видимості очікується в найближчу годину

У неділю, 20 жовтня, на території Київської області очікуєть погіршення видимості у зв'язку з туманом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у найближчу годину з утриманням впродовж першої половини дня у Київській області очікується туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів, оголошено перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на вихідні. Прогнозувалося, що сьогодні, 20 жовтня, погода в Україні буде хмарною, але сухою. Температура повітря вдень місцями досягне +22...+24 градусів. У Києві вдень очікується до +20...+22 градусів.

Крім того, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на вихідні. Діденко повідомляла, що температура повітря вночі буде у межах +6...+12 градусів. Вдень очікується від +17 до +24 градусів. Вітер південний 3-8 м/с або штиль.

За прогнозом Діденко, відчутне похолодання в Україні очікується з 23 жовтня. Температура повітря знизиться до +15...+19 градусів.

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