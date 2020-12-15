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Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Автор: Андрей Козловский

В среду, 16 декабря, в Киеве ожидается густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По прогнозу синоптиков, завтра в столице ночью и утром ожидается туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погоды произошло обесточивание 234 населенных пунктов. Также водителей предупредили об очередном гололеде и тумане.

Также РБК-Украина писало, что 15 декабря в северных, восточных и некоторых центральных областях ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +4, а ночью на большинстве территории Украины будут наблюдаться заморозки.

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