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В Украине без света остались 234 населенных пункта. Снова туман и гололед

Киев, Вторник 15 декабря 2020 09:16
В Украине без света остались 234 населенных пункта. Снова туман и гололед
Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине из-за ухудшения погоды произошло обесточивание более 200 населенных пунктов. Также водителей предупредили об очередных гололеде и тумане.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за мокрого снега и сильного ветра обесточены 234 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская - 204, Сумская - 23 и Киевская - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в ГСЧС предупредили, что 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, сегодня в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500м (I уровень опасности желтый).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 8:00, в большинстве западных, северных, центральных и восточных областях туманы.

Напомним, в новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.

Добавим, что в Украине прогнозируется мокрый снег с дождем практически на всей территории страны. Температура воздуха днем будет колебаться -1 +6 градусов.

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