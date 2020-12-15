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Синоптики попередили про туман в Києві

Автор: Андрій Козловський

У середу, 16 грудня, у Києві очікується густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За прогнозом синоптиків, завтра в столиці вночі та вранці очікується туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди сталось знеструмлення 234 населених пунктів. Також водіїв попередили про чергові ожеледицю та туман.

Також РБК-Україна писало, що 15 грудня у північних, східних та деяких центральних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від -1 до +4, а вночі на переважній території України спостерігатимуться заморозки.

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