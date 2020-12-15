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Заморозки и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 15 декабря 2020 08:00
Заморозки и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (pixy.org)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 декабря, в северных, восточных и некоторых центральных областях ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +4, а ночью на преимущественной территории Украины будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, мокрый снег сегодня ожидается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Во всех остальных областях будет пасмурная, но сухая погода.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2, а ночью она составит от -2 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -1 до +1 градуса.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -1 до +7, а ночью столбики термометров покажут -2 +5 градусов.

Заморозки и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха как днем, так и ночью будет от -1 до +1.

Заморозки и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Напомним, сегодня в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается гололед, а в западных регионах будет наблюдаться туман.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится.

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