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Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Новости » Общество     16.02.2020 - 09:03
Синоптики предупредили о тумане в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Объявлен первый уровень опасности

В Киеве утром воскресенья, 16 февраля, ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня в Киеве и области ожидается туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с туманом в Гидрометцентре объявили 1 уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о возможности схождения снежных лавин в Карпатах. В горах Закарпатской области был объявлен 3 уровень снеголавинной опасности. Спасатели рекомендовали туристам воздержаться от выходов в горы.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах по состоянию на 11 февраля высота снежного покрова местами превышает один метр. На снеголавинной станции Пожижевская была зафиксирована высота снежного покрова 127 сантиметров.

Кроме того, в результате непогоды в Украине на этой неделе без электроснабжения остались почти 400 населенных пунктов. Без света остались населенные пункты в Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Закарпатской областях.

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