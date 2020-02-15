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В Карпатах сегодня возможно схождение лавин

Новости » Общество     15.02.2020 - 08:54
В Карпатах сегодня возможно схождение лавин
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Синоптики объявили 3 уровень опасности

Сегодня, 15 февраля, в Карпатах ожидается значительная опасность схождения снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется вероятность схождения лавин.

В Гидрометцентре объявили 3 уровень снеголавинной опасности. Туристам рекомендуют воздержаться от выхода в горы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в районе горной долины Драгобрат горные спасатели нашли 5 заблудившихся туристов. Туристы заблудились 13 февраля во время прохождения туристическими маршрутами. Среди спасенных - трое киевлян и жительница Полтавы.

Также РБК-Украина писало, что спасатели рекомендовали туристам воздержаться от выхода на высокогорье Карпат в связи с сильным ветром и снежной погодой. В четверг видимость в Карпатах была ограничена до 20 метров.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона, ночью температура будет балансировать на нуле с редкими морозами.

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Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавина
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