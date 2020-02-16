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Синоптики попередили про туман у Києві

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 09:03
Синоптики попередили про туман у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Оголошено перший рівень небезпеки

У Києві вранці неділі, 16 лютого, очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні у Києві та області очікується туман. Видимість на дорогах погіршиться до 200-500 метрів.

У зв'язку з туманом в Гідрометцентрі оголосили 1 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про можливість сходження снігових лавин у Карпатах. У горах Закарпатської області було оголошено 3 рівень сніголавинної небезпеки. Рятувальники рекомендували туристам утриматися від виходів в гори.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах станом на 11 лютого висота снігового покриву подекуди перевищує один метр. На сніголавинній станції Пожижевська було зафіксовано висоту снігового покриву 127 сантиметрів.

Крім того, в результаті негоди в Україні цього тижня без електропостачання залишилися майже 400 населених пунктів. Без світла залишилися населені пункти у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Закарпатській областях.

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