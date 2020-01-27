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Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Новости » Общество     27.01.2020 - 20:01
Синоптики предупредили о тумане в Киеве
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Видимость на дорогах составит 200-500 метров

В украинском гидрометцентре предупредили о сильном тумане в Киеве в ночь с 27 января, а также утром 28 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что синоптики объявили І уровень опасности (желтый), видимость на дорогах составит 200-500 метров.

Водителей призывают придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 28 января в Украине будут наблюдаться туманы и гололедица на дорогах. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м, в Карпатах гололед, на дорогах гололедица.

Также сообщалось, что по данным снеголавинных станций, по состоянию на 27 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 24 сантиметров. Меньше всего снега наблюдается на снеголавинном посту Драгобрат.

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