Синоптики попередили про тумані в Києві

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів

В українському гідрометцентрі попередили про сильний туман у Києві в ніч з 27 січня, а також вранці 28 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий), видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

Водіїв закликають дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 28 січня в Україні спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах. За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 28 січня в Україні, крім сходу, туман, видимість 200-500 м, у Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Також повідомлялося, що за даними снеголавинных станцій, станом на 27 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 24 сантиметрів. Найменше снігу спостерігається на снеголавинном посаді Драгобрат.