ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про тумані в Києві

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 20:01
Синоптики попередили про тумані в Києві
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів

В українському гідрометцентрі попередили про сильний туман у Києві в ніч з 27 січня, а також вранці 28 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий), видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

Водіїв закликають дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 28 січня в Україні спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах. За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 28 січня в Україні, крім сходу, туман, видимість 200-500 м, у Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Також повідомлялося, що за даними снеголавинных станцій, станом на 27 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 24 сантиметрів. Найменше снігу спостерігається на снеголавинном посаді Драгобрат.

У Києві затримали бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських У Києві трьох людей звинувачують у розкраданні 14 млн гривень на реконструкції парку
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся