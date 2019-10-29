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Синоптики предупредили о тумане в четырех областях

Новости » Общество    29.10.2019 - 09:06
Синоптики предупредили о тумане в четырех областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях туман

Синоптики предупреждают о тумане в Украине, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня ночью ночью и утром в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

Напомним, в западных областях ожидаются дожди. Температура воздуха днем упадет до +7+10, ночью ожидается +2+5. Дожди будут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

Переменная облачность и без осадков будет лишь в Черниговской, Сумской и Киевской областях, но там похолодает. Днем ожидается +7+9, ночью +2+5. Во всех других центральных, а также восточных областях дожди.

Как отмечается, в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию Украины холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

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