Синоптики попередили про туман у чотирьох областях

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях туман

Синоптики попереджають про туман в Україні, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вночі вночі та вранці в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, у західних областях очікуються дощі. Температура повітря вдень впаде до +7+10, вночі очікується +2+5. Дощі будуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

Мінлива хмарність і без опадів буде лише у Чернігівській, Сумській та Київській областях, але там похолодає. Вдень очікується +7+9, вночі +2+5. У всіх інших центральних, а також східних областях дощі.

Як зазначається, найближчий тиждень в Україні очікується холодна погода, зумовлена надходженням на територію України холодних атмосферних фронтів з північно-західної Європи.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Київ йде суттєве похолодання, у середу, четвер та п'ятницю у столиці вночі похолодає до -1-5 градусів, вдень до +4+7 градусів.