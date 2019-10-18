Синоптики предупредили о тумане

Погода в Украине 18 октября ухудшится, синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня ночью и утром на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики Укргидрометцентра давали прогноз погоды на 18 октября. Как отмечается, во всех областях потепление. По данным синоптиков, в столице сегодня потеплеет до +19+21, ночью ожидается +7+9.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода сегодня будет одной из самых теплых в Европе, температура воздуха днем достигнет +18+24 градуса. Она сообщала, что дождей не будет, но возможны туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров.

Отметим, период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября. В начале следующей недели температура немного снизится и уже не будет превышать 20 градусов. Следующий месяц, ноябрь, в Киеве обычно приносит дожди и существенное снижение температуры.