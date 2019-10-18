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Сегодня в Украине тепло

Новости » Общество    18.10.2019 - 08:00
Сегодня в Украине тепло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях потеплеет до +19+22

Погода в Украине 18 октября будет солнечно и теплой, днем температура воздуха поднимется до +22. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях потеплеет до +19+22, ночью ожидается +6+8. В центральный и северных областях также тепло. Там днем температура воздуха достигнет +19+21, ночью ожидается +7+9. На юге и востоке Украины ожидается +19+21, ночью ожидается +7+9.

Сегодня в Украине тепло

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня потеплеет до +19+21, ночью ожидается +7+9.

Сегодня в Украине тепло

Напомним, погода в Украине 18-го октября будет одной из самых теплых в Европе, температура воздуха днем достигнет +18+24 градуса. Как отмечает синоптик, дождей не будет, но возможны туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров.

Кроме того, 18 октября будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинства районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.

Добавим, период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября.

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