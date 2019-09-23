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Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 13:05
Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Завтра вночі сильні заморозки досягнуть -2

Погода в Україні завтра, 24 вересня, погіршиться, синоптики попереджають про сильні заморозки до -2. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що завтра вночі будуть сильні заморозки у повітрі від 0 до -2 (II рівень небезпечності).

Зазначимо, що в Україні сьогодні заморозки на поверхні грунту досягнуть -3. Погіршення погодніх умов очікується на півночі лівого берегу України.

РБК-Україна писало прогноз синоптика Наталки Діденко на завтра. За її даними завтра похолодає до -4 у північних, східних, Полтавській та Чернігівській областях. В Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській області тепліше, температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +22 градусів.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Дощі можливі вночі тільки у Чернігівській, Сумській, Полтавській та східних областях. Діденко писала, що сьогодні погода у південних та західних областях очікується помірно тепла, температура вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів.

Завтра в Україні похолодає до -4 Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
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