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Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине

Автор: Максим Зайченко

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра практически по всей территории Украины. Такие погодные условия ожидаются завтра, 6 октября.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации Укргидрометцентра, 6 октября в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются порывы ветра 15-20 метров за секунду. В стране объявлен первый уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области 6 октября также ожидаются порывы ветра 15-20 метров за секунду.

Напомним, в ближайшие три дня погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы и сильный ветер. Сухо будет только в восточной и юго-восточной части страны.

Кроме этого, сегодня в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Существует высокий риск возникновения пожаров на юге и востоке.

Также РБК-Украина писало, что ухудшение погодных условий в Украине связано с мощным циклоном Brigitte.

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