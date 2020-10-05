Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды до 8 октября

Фото: в Украине ожидаются дожди (РБК-Украина)

В ближайшие три дня погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы и сильный ветер. Сухо будет только на восточной и юго-восточной части.

Об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что 6 октября в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются дожди. А 7-8 октября по всей Украине, кроме востока и юго-востока, ожидаются грозы. В большинстве северных регионах, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от +9 до +14, на побережье морей до +18. В ночь с 5 на 6 октября в восточных областях от +5 до +10, днем от +17 до +22. На юге и востоке страны до +24, в четверг в западной части от +12 до +18.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности установлен на юге и востоке Украины. Это означает, что существует высокий риск возникновения пожаров.

Отметим, ухудшение погодных условий в Украине связано с мощным циклоном Brigitte.