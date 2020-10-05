Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Україні

Синоптики попередили про сильні пориви вітру практично по всій території України. Такі погодні умови очікуються завтра, 6 жовтня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, 6 жовтня в Україні, крім крайнього сходу, очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У країні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

По Києву та Київській області 6 жовтня також очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, в найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер. Сухо буде тільки у східній і південно-східній частині країни.

Крім цього, сьогодні в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Існує високий ризик виникнення пожеж на півдні та сході.

Також РБК-Україна писало, що погіршення погодних умов в Україні пов'язано з потужним циклоном Brigitte.