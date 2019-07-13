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Синоптики предупредили о дождях и грозах в некоторых областях Украины

Новости » Общество    13.07.2019 - 17:29
Синоптики предупредили о дождях и грозах в некоторых областях Украины
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтра днем в южных областях ожидается до +28 градусов

Погода в Украине завтра, 14 июля, будет теплой, при этом в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра в западной части, днем и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем до +25. В южной части ночью от +12 до +17, днем до +28. В Карпатах ночью от +6 до +11, днем до +15.

Синоптики предупредили о дождях и грозах в некоторых областях Украины

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, как писало РБК-Украина, сегодня, 13 июля, будут дожди и грозы на востоке, западе и в центре страны. Синоптики прогнозируют, что в западной части сегодня дожди с грозами, температура воздуха днем +21+23, а ночью ожидается +10+12. На севере и в центре страны ожидают дожди, температура воздуха днем +20+23, а ночью +11+14.

Ранее сообщалось, что по данным синоптика Натальи Диденко, в Украине 13 и 14 июля ожидается прохладная погода с дождем. Жара в Украину вернется 19 июля. Так, по информации Диденко, в ближайшие выходные в Украине ожидаются дожди, местами с грозами и прохладные ночи.

 

 

 

 

Сегодня Украину местами накроют дожди с грозами На Киев и область надвигается гроза
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