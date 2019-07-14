С понедельника Украину накроют дожди и грозы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ухудшение погоды ожидается в большинстве областей

Погода в Украине 15-16 июля значительно ухудшится, в большинстве областей ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, неделя в Украине начнется дождями и грозами в западных, центральных, северных областях, также ухудшение погоды ожидается в Одесской области. Температура днем будет колебаться от +19 до +26, ночью от +9 до +16. В Киеве также ожидается дождливая погода.

Погода в Украине на 15 июля 2019

Во вторник, 16 июля, погодная ситуация снова ухудшится. Дожди с грозами накроют уже всю территорию страны. В восточных областях местами возможен град и шквалы. Днем от +20 до +26, ночью от +9 до +16.

Погода в Украине на 16 июля 2019

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили о дождливой погоде в некоторых областях в воскресенье, 14 июля. По данным синоптиков, кратковременные дожди, а местами с грозами, ожидаются днем в западных, северных и центральных областях. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем до +25.