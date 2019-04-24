Синоптики предупредили о сильном ветре в западных областях

Погода в Украине сегодня, 24 апреля, будет теплой, однако в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 24 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что 24 апреля в Украине температура ночью +3-8 градусов тепла, днем +18-23 градусов, в западной части и на побережье морей +14-19 градусов. Заморозки из Украины отступают. Ветер юго-западный (в восточных областях северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве среда будет сухой, с солнцем и с температурой воздуха около +20 градусов.

РБК-Украина писало, что перед Пасхой в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем 28 апреля на западе также периодически дождь и влага облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую область.

В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье ожидается теплая погода.