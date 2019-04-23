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Завтра в Украине будет тепло и солнечно

Новости » Общество    23.04.2019 - 16:39
Завтра в Украине будет тепло и солнечно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Воздух прогреется до +23 градусов

Погода в Украине завтра, 24 апреля, ожидается теплой, лишь в Закарпатской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщается в Facebook "Украинского гидрометцентра".

Отмечается, что на остальной территории Украины завтра без осадков.

Ветер юго-западный (в восточных областях северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью +3-8 градусов тепла, днем +18-23 градусов, в западной части и на побережье морей +14-19 градусов.

Завтра в Украине будет тепло и солнечно

Ранее сообщалось, что перед Пасхой в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем 28 апреля на мероприятии также периодически дождь и влага облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую область. В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 23 апреля ожидается теплой, ночью ожидаются заморозки и сильный ветер на западе страны. Однако, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, заморозки в ближайшие дни уйдут из Украины.

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