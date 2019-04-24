Синоптики попередили про сильний вітер у західних областях

Погода в Україні сьогодні, 24 квітня, буде теплою, однак в західних областях очікуються сильні пориви вітру. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 24 квітня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що 24 квітня в Україні температура вночі +3-8 градусів тепла, вдень +18-23 градусів, в західній частині та на узбережжі морів +14-19 градусів. Заморозки з України відступають. Вітер південно-східний (у східних областях - північно-західний), 5-10 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві середа буде сухою, із сонцем та з температурою повітря близько +20 градусів.

РБК-Україна писало, що перед Великоднем у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область.

У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю очікується тепла погода.