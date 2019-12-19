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Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Новости » Общество     19.12.2019 - 15:43
Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и утром видимость будет 200-500 метров

В большинстве регионов Украины в пятницу, 20 декабря, объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильных туманов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ухудшение погодных условий ожидается во всех регионах, кроме востока. Ночью и утром в результате тумана видимость будет 200-500 метров.

В Киеве также прогнозируют ночью и утром туманы с видимостью 200-500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 19 декабря, в Украине прогнозировали сухую погоду, однако предупредили о снижении температуры воздуха. Днем температура воздуха в некоторых регионах будет равна +12 градусов, в Киеве до +8.

Ранее сообщалось, что 17 декабря 2019 года в Киеве был зафиксирован температурный рекорд. Во вторник температура воздуха в столице поднялась до 10,4 градусов тепла, что на 1,7 градуса выше предыдущего максимального значения.

С 2010 года Украину покинули 4 миллиона человек Украина заняла 17 место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата
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