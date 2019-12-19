Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі та вранці видимість буде 200-500 метрів

У більшості регіонів України у п'ятницю, 20 грудня, оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через сильні тумани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що погіршення погодних умов очікується у всіх регіонах, крім сходу. Вночі та вранці в результаті туман видимість буде 200-500 метрів.

У Києві також прогнозують вночі та вранці тумани з видимістю 200-500 метрів.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 19 грудня, в Україні прогнозують суху погоду, однак попередили про зниженні температури повітря. Вдень температура повітря в деяких регіонах буде дорівнює +12 градусів, у Києві до +8.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня 2019 року в Києві був зафіксований температурний рекорд. У вівторок температура повітря в столиці піднялася до 10,4 градусів тепла, що на 1,7 градуса вище попереднього максимального значення.