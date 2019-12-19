В Украине похолодает, днем до +12: погода на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +8 градусов

Погода в Украине сегодня, 19 декабря, будет сухой, но температура воздуха начнет постепенно снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны осадков ожидать не стоит, однако постепенно будет возвращаться похолодание. В западных и южных областях температура воздуха опустится до +7..+9 градусов, местами температура еще удержится в пределах +10...+12. В центральных и восточных областях термометры покажут днем от +6 до +9 градусов, а на севере столбики термометров будут в пределах +5...+7.

Ночью термература воздуха будет колебаться от +1 до +4 в южных и северных областях и от +3 до +5 на остальной территории.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается солнечная с прояснениями погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью термометры покажут от +4 до +6. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря 2019 года в Киеве был зафиксирован температурный рекорд. Во вторник температура воздуха в столице поднялась до 10,4 градусов тепла, что на 1,7 градуса выше предыдущего максимального значения.