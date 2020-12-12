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Синоптики предупредили о сильном тумане: могут быть проблемы с движением

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 12-13 декабря ухудшатся погодные условия. В южных регионах ожидается сильный туман.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают, что сильный туман будет наблюдаться в южной части страны на протяжении субботы, 12 декабря, а также в воскресенье, 13 декабря. Видимость будет составлять 200-500 метров. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте осторожны, отправляясь в путь. Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Украине также в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица. В Министерстве внутренних дел из-за этого дали рекомендации водителям:

  • выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Отметим, 12 декабря в Украине ухудшится погода. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.

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