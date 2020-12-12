Синоптики попередили про сильний туман: можуть бути проблеми з рухом

В Україні 12-13 грудня погіршаться погодні умови. У південних регіонах очікується сильний туман.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджають, що сильний туман буде спостерігатися в південній частині країни протягом суботи, 12 грудня, а також у неділю, 13 грудня. Видимість складатиме 200-500 метрів. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Будьте обережні, вирушаючи в дорогу. Враховуйте попередження синоптиків, плануючи свій маршрут", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в Україні також в найближчі дні на дорогах збережеться ожеледиця. У Міністерстві внутрішніх справ із-за цього дали рекомендації водіям:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральної техніки;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не робіть різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

враховуйте попередження відповідних служб

Зазначимо, що 12 грудня в Україні погіршиться погода. Вдень на більшій території країни очікуються мокрий сніг з дощем, температура повітря коливатиметься від -3 до +6 градусів.