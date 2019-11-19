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Синоптики попередили про сильний туман в Києві

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 13:36
Синоптики попередили про сильний туман в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення погодніх умов очікується вночі

Погода в Києві в ніч на 20 листопада погіршиться, очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що вночі в Києві очікується туман (I рівень небезпечності, жовтий), видимість 200-500 метрів.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, у Києві 20 листопада буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години або ближче до вечора. Температура повітря у столиці ледь досягне +4+5 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що в першій половині дня на території України очікується сильний туман.

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