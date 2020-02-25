Синоптики предупредили о сильном дожде и штормовом ветре в Карпатах

Погода в Карпатах завтра, 26 февраля, ухудшится, ожидается штормовой ветер на высокогорье, а также значительный дождь и мокрый снег. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По прогнозам синоптиков, на высокогорье Карпат ожидается штормовой ветер 25-30 м/с. На остальной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, а также сильный дождь местами с мокрым снегом.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за ухудшения погоды спасатели в Карпатах призывают воздержаться от похода в горы. В горах сегодня облачно и метели, порывы ветра до 20 м/с.

Также сообщалось, что 25 февраля в Украине, кроме северных областей, объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигнут 15-20 м/с.

Отметим, вчера высота снежного покрова в Карпатах местами превышает полтора метра. Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 см, на снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляла 31-76 см.

Кроме этого в результате непогоды в Украине в некоторых областях частично повалены деревья на дороги, а также сорваны крыши зданий. В результате этого погиб человек и четверо людей пострадали.