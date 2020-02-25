Иллюстративное фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

В горах сегодня облачно и метели, порывы ветра до 20 м/с

Из-за ухудшения погоды в Украине спасатели в Карпатах призывают воздержаться от похода в горы. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно и метель, а видимость ограничена до 20 метров. Ветер юго-западный 15 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха -8.

"Внимание! Туристам следует воздержаться от походов в высокогорье", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах местами превышает полтора метра. Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 см, на снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляла 31-76 см.

Накануне закарпатские спасатели на второй день отыскали в Карпатах заблудившихся туристов. До этого 23 февраля спасателям сообщили о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудилась группа туристов из пяти человек. Поисковые работы были осложнены темным временем суток, метелью и значительной лавинной опасностью. Из-за этого поиски на некоторое время приостанавливались.