Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: какие регионы под угрозой
Фото: синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
В среду, 1 сентября синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. Под угрозой пять областей и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
- Херсонской области,
- Николаевской области,
- Одесской области,
- Луганской области,
- Донецкой области
- Крыму.
Напомним, в ГСЧС также предупредили, что западные области Украины накроет ливень, через что поднимется уровень воды в реках.
Добавим, в Украине в первый день осени ожидается прохладная погода. Холоднее всего будет в западных областях.