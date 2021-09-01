Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: какие регионы под угрозой

В среду, 1 сентября синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. Под угрозой пять областей и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

Напомним, в ГСЧС также предупредили, что западные области Украины накроет ливень, через что поднимется уровень воды в реках.

Добавим, в Украине в первый день осени ожидается прохладная погода. Холоднее всего будет в западных областях.