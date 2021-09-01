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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: какие регионы под угрозой

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Украина, Среда 01 сентября 2021 09:39
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: какие регионы под угрозой Фото: синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В среду, 1 сентября синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. Под угрозой пять областей и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

  • Херсонской области,
  • Николаевской области,
  • Одесской области,
  • Луганской области,
  • Донецкой области
  • Крыму.

Напомним, в ГСЧС также предупредили, что западные области Украины накроет ливень, через что поднимется уровень воды в реках.

Добавим, в Украине в первый день осени ожидается прохладная погода. Холоднее всего будет в западных областях.

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