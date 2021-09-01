На западе Украины вода в реках поднимется на метр: есть угроза подтоплений и оползней
Западные области Украины сегодня накроет ливень, из-за чего поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений и оползней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На реке Припять при дальнейшем подъеме уровней воды интенсивностью 1-5 см за сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый).
Во второй половине суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м в пределах русла, без негативных последствий.
В местах прохождения сильных дождей ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, мимолетным повышением уровней воды на малых водотоках, в горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности оранжевый).
На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, в Украине в первый день осени ожидается прохладная погода. В западных регионах прогнозируют грозовые дожди.