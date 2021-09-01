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На западе Украины вода в реках поднимется на метр: есть угроза подтоплений и оползней

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Карпаты, Среда 01 сентября 2021 08:47
На западе Украины вода в реках поднимется на метр: есть угроза подтоплений и оползней Фото: на западе Украины вода в реках поднимется на метр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Западные области Украины сегодня накроет ливень, из-за чего поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений и оползней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На реке Припять при дальнейшем подъеме уровней воды интенсивностью 1-5 см за сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый).

Во второй половине суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м в пределах русла, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных дождей ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, мимолетным повышением уровней воды на малых водотоках, в горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности оранжевый).

На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, в Украине в первый день осени ожидается прохладная погода. В западных регионах прогнозируют грозовые дожди.

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