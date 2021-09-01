Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: які регіони під загрозою

У середу, 1 вересня синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. Під загрозою п'ять областей та Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:

Нагадаємо, у ДСНС сьогодні також попередили, що західні області України накриє злива, через що підніметься рівень води в річках.

Додамо, в Україні в перший день осені очікується прохолодна погода. Найпрохолодніше буде у західних областях.