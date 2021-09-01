Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: які регіони під загрозою
Фото: синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У середу, 1 вересня синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. Під загрозою п'ять областей та Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:
- Херсонській області,
- Миколаївській області,
- Одеській області,
- Луганській області,
- Донецькій області
- Криму.
Нагадаємо, у ДСНС сьогодні також попередили, що західні області України накриє злива, через що підніметься рівень води в річках.
Додамо, в Україні в перший день осені очікується прохолодна погода. Найпрохолодніше буде у західних областях.