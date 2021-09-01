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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: які регіони під загрозою

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Україна, Середа 01 вересня 2021 09:39
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: які регіони під загрозою Фото: синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У середу, 1 вересня синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні. Під загрозою п'ять областей та Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме в:

  • Херсонській області,
  • Миколаївській області,
  • Одеській області,
  • Луганській області,
  • Донецькій області
  • Криму.

Нагадаємо, у ДСНС сьогодні також попередили, що західні області України накриє злива, через що підніметься рівень води в річках.

Додамо, в Україні в перший день осені очікується прохолодна погода. Найпрохолодніше буде у західних областях.

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