Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: где и что запрещено

Синоптики предупредили о пожарной опасности на части регионов Украины. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться 29 апреля в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют теплую погоду. Местами температура воздуха поднимется до +18 градусов. При этом на Закарпатье и во Львовской области будут небольшие дожди.

Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.