Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: де і що заборонено

Синоптики попередили про пожежну небезпеку на частині регіонів України. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься 29 квітня у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. Місцями температура повітря підніметься до + 18 градусів. При цьому на Закарпатті та у Львівській області будуть невеликі дощі.

Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.