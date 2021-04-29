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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: де і що заборонено

Автор: Ігор Литвиненко

Синоптики попередили про пожежну небезпеку на частині регіонів України. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься 29 квітня у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття в лісі і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища і спалювати відходи;
  • спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. Місцями температура повітря підніметься до + 18 градусів. При цьому на Закарпатті та у Львівській області будуть невеликі дощі.

Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.

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