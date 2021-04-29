Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: где и что запрещено
Фото: синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в чести регионов (GettyImages)
Синоптики предупредили о пожарной опасности на части регионов Украины. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться 29 апреля в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Напомним, сегодня в Украине прогнозируют теплую погоду. Местами температура воздуха поднимется до +18 градусов. При этом на Закарпатье и во Львовской области будут небольшие дожди.
Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.