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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: где и что запрещено

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 10:46
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине: где и что запрещено Фото: синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в чести регионов (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Синоптики предупредили о пожарной опасности на части регионов Украины. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться 29 апреля в Тернопольской, Винницкой, большинстве районов Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют теплую погоду. Местами температура воздуха поднимется до +18 градусов. При этом на Закарпатье и во Львовской области будут небольшие дожди.

Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.

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