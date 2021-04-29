Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні: де і що заборонено
Фото: синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в честі регіонів (GettyImages)
Синоптики попередили про пожежну небезпеку на частині регіонів України. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься 29 квітня у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття в лісі і лісопосадках;
- заїжджати автомобілем в ліс;
- курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати в лісі просочену бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати звалища і спалювати відходи;
- спалювати стерню і пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу погоду. Місцями температура повітря підніметься до + 18 градусів. При цьому на Закарпатті та у Львівській області будуть невеликі дощі.
Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.