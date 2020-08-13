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Синоптики предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня

Четверг 13 августа 2020 10:12
Синоптики предупредили о пожарной опасности чрезвычайного уровня
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр

Сегодня, 13 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, по данным УкрГидрометцентра, сегодня на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Напомним, 13 августа, на всей территории Украины будет тепло и сухо, а температура воздуха будет колебаться от +19 до +28 градусов тепла.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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