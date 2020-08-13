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Синоптики попередили про пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Четвер 13 серпня 2020 10:12
Синоптики попередили про пожежну небезпеку надзвичайного рівня
Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Такі данні наводить Український гідрометцентр

Сьогодні, 13 серпня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, за даними УкрГідрометцентру сьогодні на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що найспекотніша погода спостерігатиметься на південній території України.

Нагадаємо, 13 серпня, на всій території України буде тепло та сухо, а температура повітря коливатиметься від +19 до +28 градусів тепла.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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