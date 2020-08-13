Похолодание и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Самая теплая погода ожидается в южных регионах
Сегодня, 13 августа, на всей территории Украины будет тепло и сухо. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +28 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Таким образом, во всех областях будет наблюдаться умеренная облачность, однако без осадков. Теплее всего сегодня ожидается в южных регионах.
В западных областях температура воздуха днем будет от +21 до +28, а ночью от +10 до +12.
В центральных и северных областях температура днем составит от +19 до +24, а ночью она опустится до +10 +13.
В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +20 +28. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +17 градусов.
Фото: погода в Украине на 13 августа (meteo.gov.ua)
Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +23, а ночью от +9 до +13 тепла.
Фото: погода в Киеве и области на 13 августа (meteo.gov.ua)
Напомним, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.
Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.