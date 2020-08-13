ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Похолодание и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 13 августа 2020 08:00
Похолодание и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Самая теплая погода ожидается в южных регионах

Сегодня, 13 августа, на всей территории Украины будет тепло и сухо. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +28 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, во всех областях будет наблюдаться умеренная облачность, однако без осадков. Теплее всего сегодня ожидается в южных регионах.

В западных областях температура воздуха днем будет от +21 до +28, а ночью от +10 до +12.

В центральных и северных областях температура днем составит от +19 до +24, а ночью она опустится до +10 +13.

В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +20 +28. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +17 градусов.

Похолодание и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 13 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +23, а ночью от +9 до +13 тепла.

Похолодание и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 13 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь