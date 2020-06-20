В субботу, 20 июня, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине. В некоторых областях возможны возгорания в экосистемах.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Жаркая погода и отсутствие достаточного количества осадков в большинстве областях Украины создает предпосылки для возникновения большого количества пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдался в восточных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях.

Кроме этого, в Украине объявили штормовое предупреждение, в отдельных районах ожидается град и сильные порывы ветра.

Также РБК-Украина писало, что 20 июня на большей части Украины передают дожди и грозы, а температура воздуха в областях ожидается от +21 до +32 градусов тепла.