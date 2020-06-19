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В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Новости » Общество     19.06.2020 - 12:16
В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров

Сегодня, 19 июня, в некоторых регионах Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Укргидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдается в восточных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия. Также там не стоит оставлять стеклянные бутылки, консервные банки, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение, в отдельных районах ожидается град и сильные порывы ветра.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня все регионы накроют дожди и грозы, а температура воздуха днем ожидается от +22 до +31 градуса тепла.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины пожарная опасностьобласти
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